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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. تامر حسني يشارك جمهوره صورة له من حلم الطفولة

تامر حسني
تامر حسني
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شارك الفنان تامر حسني جمهوره حلم الطفوله الخاص به، بشراء "قبعة" على غرار المطرب الأشهر مايكل جاكسون، ولكنه لم يكن يملك المال لشرائها.


ونشر الفنان تامر حسني فيديو له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وهو فى الطفولة يقلد حركة القبعة للفنان مايكل جاكسون، ولكن دون وجود لها لعدم توافر المال لديه.

ويكتمل الفيديو بوقوف الفنان تامر حسني على المسرح فى إحدى حفلاته يمارس الحركات الاستعراضية لجمهورية، وهو يرتدى "القبعة".

وعلق الفنان تامر حسني على الفيديو "كان نفسي ألبس الهات دى، واكون ماسكها فى الصورة بجد، كأنى فنان استعراضي مشهور، بس مكنش معايا فلوس اجيبها، بس من يومها وانا حالف أجتهد وأسعى وأكبر وأنجح وأتصور وأنا فنان مشهور".

https://www.instagram.com/reel/C8ek9IAsn3O/?igsh=MWVwa2RvdjFrMjc2aA==

وتابع الفنان تامر حسني"يلا ورونى فيديوهاتك، وعلى فكرة مش لازم يبقي فيه قصة للصوره، بس اللى هيعملها كويس لي منى مفاجأة كبيرة".

يشار أن الفنان تامر حسني يعيش حالة نشاط فنى كبير، بإحياء العديد من الحفلات الغنائية فى الفترة الماضية، ومجموعة من الجولات الفنية بين داخل مصر وخارجها.

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