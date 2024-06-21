محمد حماقي يحيي حفل "ليالي مصر" باستاد 30 يونيو في هذا الموعد

يحيي النجم محمد حماقي يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يونيو الجاري، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في إستاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية دشنت المتحدة العديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.