اندلاع حريق هائل بمحول كهرباء قرية شبرا أوسيم في البحيرة.. صور

شهدت قرية شبرا أوسيم التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إشتعال النيران بمحول القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بقرية شبرا أوسيم التابعة لمركز كوم حمادة.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية بكوم حمادة، لمكان البلاغ وتبين بالفحص نشوب حريق بمحول كهرباء، وتم إخماده دون خسائر في الأرواح.

وأفاد مصدر بشركة الكهرباء، إنه جار إصلاح المحول من خلال المهندسين والفنيين بشركة الكهرباء بكوم حمادة، تمهيدًا لإعادة التيار الكهربائي مرة أخري للقرية.