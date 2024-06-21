ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اندلاع حريق هائل بمحول كهرباء قرية شبرا أوسيم في البحيرة.. صور

محول كهرباء شبرا
محول كهرباء شبرا أوسيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت قرية شبرا أوسيم التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إشتعال النيران بمحول القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بقرية شبرا أوسيم التابعة لمركز كوم حمادة.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية بكوم حمادة، لمكان البلاغ وتبين بالفحص نشوب حريق بمحول كهرباء، وتم إخماده دون خسائر في الأرواح.

وأفاد مصدر بشركة الكهرباء، إنه جار إصلاح المحول من خلال المهندسين والفنيين بشركة الكهرباء بكوم حمادة، تمهيدًا لإعادة التيار الكهربائي مرة أخري للقرية.

 

حريق محول كهرباء البحيرة كوم حمادة شبرا أوسيم