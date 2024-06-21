بالفيديو.. مقتل سائح بعد حرقه صفحات من القرآن الكريم في باكستان

اقتحم حشد من المواطنين في شمال غرب باكستان مركز شرطة، واختطفوا رجلًا كان محتجزًا هناك وأعدموه دون محاكمة بعد اتهامه بحرق صفحات من القرآن الكريم.

وقال رحيم الله، مسؤول الشرطة المحلية، إن المهاجمين أحرقوا أيضًا مركز شرطة في مدينة ماديان بإقليم خيبر بختونخوا، وأحرقوا سيارات الشرطة التي كانت متوقفة هناك.

القتيل هو محمد إسماعيل، سائح، يقيم في أحد فنادق البلدة، وقد انقلب عليه بعض السكان المحليين واتهموه بالكفر.

من ناحيته ، صرّح محمد علي جاندابور، قائد الشرطة الإقليمية في منطقة مالانكاند، لوكالة رويترز، بأن المهاجمين أشعلوا النار في مركز الشرطة في شمال غرب البلاد، وأصابوا ثمانية من رجال الشرطة.

و قال رحيم الله: الشرطة أخذت إسماعيل الى المركز لحمايته ولكن الغوغاء طاردوهم ثم هاجموا المركز وخطفوا إسماعيل وضربوه حتى الموت ثم أحرقوا جثته ورموه على الطريق .