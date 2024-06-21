الثانوية العامة 2024.. 36721 طالبا يؤدون امتحان اللغة العربية بالمنوفية غدا

تنطلق امتحانات الثانوية العامة غداً السبت الموافق 22 يونيو الجاري وتستمر حتى 20 يوليو القادم، ورفعت مديرية تعليم المنوفية درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع.

أوضحت المديرية أنه سيتم التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وبين الغرف بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وأيضاً التواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة.

وأعلن محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان غداً يبلغ 36721 طالبا وطالبة موزعين كالتالي:

- الشعبة العلمية علوم: 23,285 طالب وطالبة

- الشعبة العلمية رياضيات: 5,960 طالب وطالبة

- الشعبة الأدبية: 7,486 طالبا

- طلاب المنازل: 3,528 طالبا

الإجراءات التنظيمية:

تم تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، ومراجعة كافة التعليمات والضوابط لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة.

دعم المحافظة:

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة ومديريات الخدمات لضمان تقديم الدعم اللازم، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب انقطاع الخدمة عن مقار اللجان، لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان سير الامتحانات بدون مشاكل.