أوقاف الفيوم تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال

انطلقت فعاليات برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة، بأوقاف الفيوم من مسجد الرضوان التابع لإدارة أوقاف فيديمين، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور كل من: الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد حسن مدير الإدارة، والشيخ أحمد فهمي مفتش المنطقة، والشيخ أحمد عبد الرشيد إمام المسجد، والواعظة أمال حسني.



وخلال هذه الفعالية أكد العلماء، أن مديرية أوقاف الفيوم تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحين أن الوزارة لديها منهجية علمية متكاملة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا، وقد أحدثت طفرة غير مسبوقة وأحرزت تقدمًا كبيرا في هذا المجال.

وأكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم، وقدموا الشكر لعلماء الأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم ،على اهتمامهم ورعايتهم للأطفال وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل.

ويعد البرنامج الصيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبناء وبنات الوطن المشاركين في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.



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