الثانوية العامة 2024.. توجيهات من محافظ أسوان بشأن استئناف الامتحانات غدا

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بتكاتف الجهود لتوفير المناخ المناسب لـ 7292 طالبا، وأيضاً للمراقبين مع إستئناف ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2024/2023 بدءاً من الغد السبت ، والتى تستمر حتى 20 يوليو المقبل وذلك داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك .

عدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى محيط لجان الامتحانات

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لضمان إنتظام سير الإمتحانات وأداء الطلاب لها فى سهولة ويسر .

وكلف اللواء أشرف عطية بأهمية توافر كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح ، بالإضافة إلى الإطمئنان من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب .

ووجه بأن يتكامل مع ذلك متابعة إستراحات المراقبين بإجمالى 26 إستراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الوسائل وتلبية أى مطالب أو احتياجات لهم طوال فترة الإمتحانات للظهور بالشكل المشرف والراقى أمام ضيوف المحافظة.