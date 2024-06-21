محافظ الإسماعيلية يتابع عودة حجاج الجمعيات الأهلية ويطمئن على سلامتهم

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لحظة بلحظة عودة بعثة حجاج الإسماعيلية ضمن حج الجمعيات الأهلية، وأدائهم لمناسك الحج في الأراضي المقدسة.



ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومشرف بعثة الحج، إلى أنه تم تنفيذ كافة توجيهات المحافظ بتوفير الراحة والأمان من وسائل مواصلات مجهزة ومقرات الإقامة من فنادق ومخيمات مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى لراحتهم، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات.

وأضاف أن جميع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية بصحة جيدة ويتمتعون بأداء مناسك الحج هذا العام بكل سهولة ويسر.

وأكد على توفير فريق طبي متخصص تابع لوزارة التضامن الاجتماعي متواجد بشكل دائم ومرافق لهم في فنادق الإقامة؛ لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية أول بأول، كما تم توفير عيادات متنقلة ترافق الحجاج في أداء المناسك.



ووجَّه الحجاج الشكر لمحافظ الإسماعيلية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، على رعايتهم ومتابعتهم باستمرار أثناء أداء الفريضة بالأراضي المقدسة.



ومن الجدير ذكره، أن نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج الحالي١٤٤٥ هجري ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاج تابِع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.