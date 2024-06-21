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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفلين إثر اصطدام سيارة نقل بتوكتوك في المنيا

طفلان ضحايا حادث
طفلان ضحايا حادث تصادم التوكوك
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 لقى طفلان، سائقا توك توك،  مصرعهما إثر حادث تصادم  بسيارة نقل  على الطريق الصحراوى الغربى.

 وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارا يفيد بوصول جثتين هامدتين، لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، لطفلان هما محمد حمدان محمد 12 سنة ومحمد صلاح صالح 14 ، وانتقلت الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفلان  وهما، يعملان على توك توك كمصدر رزق لهما، وصدمتهما سيارة نقل، نتيجة السرعة الزائدة، ولفظا أنفاسهما الأخيرة على الفور.

 وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمانين، والذي أثبت ان الوفاة نتيجة لنزيف بالمخ، ولاتوجد  شبهة جنائية فى الوفاة.

وشيع  أهالى قرية بنى خالد، بمركز سمالوط شرق جثماني الطفلين  الى مثواهما الآخير بمقابر  أسرتيهما  وسط حالة من الحزن والبكاء .

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