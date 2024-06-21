صورة وتعليق.. الفنان الفلسطيني غنام غنام ينعى ريم اللو

نعى المخرج والفنان الفلسطيني غنام غنام، الفنانة الفلسطينية ريم اللو، التي رحلت اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان غنام غنام على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة الراحلة ريم اللو معلقا “وداعا الفنانة الفلسطينية ريم اللو”.

ريم اللو هي ممثلة فلسطينية من مواليد مدينة القدس، حاصلة على بكالوريوس في التربية الموسيقية، وتعمل في المسرح والتلفزيون والسينما منذ عام 1987، بالإضافة إلى ذلك تملك موهبة الغناء ولها إصدارات غنائية.

ظهرت الفنانة ريم اللو في عدة أعمال مثل: مسلسل "الاجتياح" الذي عرض في العام 2007، وجسدت خلاله شخصية "أم فرح"، وشاركت بدور أم الأديب الأردني الشهير غالب هلسا في مسلسل "سلطانة" في العام نفسه، كما ظهرت في مسلسل "أبناء القلعة" في العام 2018، و"دفاتر الطوفان" في العام 2010، وغيرها من الأعمال التي لاقت استحسان الجمهور العربي.

