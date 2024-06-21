الكنيسة السريانية في مصر تُقيم مؤتمراً صيفياً في الغردقة

أقامت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، مؤتمراً صيفياً للعائلات والشبيبة المغتربة، تحت عنوان (هومي هون)، وبشعار ‮"… وَأَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ ٱلرَّبَّ" (يَشُوع ‭24‬:‭15‬)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 61-12 يونيو 4202 م، في بيت راهبات قلب يسوع القبطيات الكاثوليكيات في مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، وقد اشترك في المؤتمر جمع غفير من شعب الكنيسة.

تنوع برنامج المؤتمر بين فقرات روحية وأخرى ترفيهية، أهمها القداس الإلهي والمواضيع الروحية التي تركز على مفهموم الأسرة المسيحية، وما يواجهها من تحديات في مجتمع العصر الحالي، وعدد من الصلوات والزيارات لشواطئ المدينة، بالإضافة إلى الألعاب والسهرات وبعض الأعمال التطوعية.

وقد أعرب قدس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن سعادته الغامرة بهذا الحدث السنوي الذي يتكرر للمرة الثالثة على التوالي، وعبر عن ضرورة عيش الخبرة الرائعة التي يكتسبها المرء عند الابتعاد عن واقعه الصعب، والعيش ضمن جماعة تحبه وترعاه وتقدم له ما يحتاجه من شعور الأمن الأسري والاجتماعي؛ كما صرح بالشكر لكل من تعب لإنجاح هذا المؤتمر من مجلس الكنيسة والخدام من أسرتي المريمات للسيدات ومار اغناطيوس للشبيبة.