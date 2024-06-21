فنون شعبية وإنشاد في ختام احتفالات ثقافة أسوان بعيد الأضحى

اختتم فرع ثقافة أسوان فعالياته الفنية، احتفالا بعيد الأضحى، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الذي قدم بجميع المحافظات في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة توشكى عرضا فنيا لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطا الله، قدمت به مجموعة من الفقرات الفنية منها “شيكولاتة، نوبا سلام، الحلوة، واه نور، فرح، الزفة النوبية بالدفوف، العمل، الصياد، المراكبي”.

وفى قصر ثقافة السباعية قدم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة حسين البيومي تضمن مجموعة من التواشيح والابتهالات والمديح منها "الله على نور الله، عزي أنت يا رسول الله، قمر، يا جماله، صلوا على الهادي، ولد الهدى، ابشري يا آمنة، أرض المدينة".

وتضمنت الفعاليات التى يقدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، عرضا فنيا لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد موسى، وذلك على مسرح فوزي فوزي الصيفي، وقدمت الفرقة مقطوعة موسيقية لعمر خيرت و(لا لالي يالالي، مخاصمني يا زماني، آه يا أسمراني اللون، زي العسل)، وفي الختام نفذت مسابقات ثقافية وفقرة اكتشاف مواهب.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا مكثفا على مدار الأيام الماضية احتفالا بعيد الأضحى، طرحت خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض هو 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تنوعت بين الحفلات الفنية المجانية بمسرحي السامر والقناطر وعروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية وأنشطة الأطفال والمسرحيات المجانية بجميع المحافظات وأنشطة البرنامج الثقافي بالإسكان المطور بديل العشوائيات وأخرى بدور رعاية الأطفال والمسنين والحدائق وأماكن التجمعات، ولاقت الفعاليات تفاعلا وإقبالا جماهيريا غفيرا من الجمهور.

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