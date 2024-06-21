تحرير 35 محضرًا تموينيًّا مخالفًا بمركز يوسف الصديق في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق، لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية لضبط المخالفين وذلك بإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: محضر تصرف في عدد ٦ شكائر دقيق زنة ٥٠ كجم، ومحضر تصرف في عدد ٢ شيكارة دقيق زنه ٥٠ كجم، وتحرير ٣ محاضر مخالفات انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير ٥ محاضر مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير ١٠ محاضر عدم نظافة المعجن وأدوات المخبز، وتحرير ١٠ محاضر عدم الإعلان عن قائمه تشغيل المخبز، وتحرير ٣ محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتحرير محضر ميزان غير صالح للاستخدام بمخبز بلدى.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية كافة، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.