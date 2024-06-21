"ولاد رزق 3" يحطم رقم "بيت الروبي" ويصل لأعلى إيراد في تاريخ السينما

يواصل "ولاد رزق 3" تحطيم الأرقام القياسية، بعد النجاح الذي حققه منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائي، حيث حقق في 9 أيام 132 مليون جنيه، وهو أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، ليتخطى الرقم السابق لفيلم "بيت الروبي" الذي حقق فى 15 أسبوعا 130 مليون جنيه.

وفي إطار الأكشن والحركة، تدور أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق3" وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

"ولاد رزق3" من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن بطولة الفنانين: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، وآخرون.

أما فيلم "بيت الروبي" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

العمل من تأليف محمد الدباح، ريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة الفنانين: كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، منى الشاذلي، وآخرون.