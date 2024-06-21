صرصار يتسبب في قطع مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي.. فيديو

قطع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، كلامه خلال المؤتمر الصحفي الذي كان منعقدا بالأمس، وذلك عندما لاحظ وجود صرصار يزحف على الحائط قرب رأس أحد المراسلين.

وبينما كان وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن العمليات التي يشنها حزب الله من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، خاطب ميلر أحد المراسلين في الغرفة قائلا، "أكره أن أقاطعك، هناك صرصور كبير على الحائط، فوق رأسك هناك.. سوف نؤجل ذلك.. لا يوجد مبيد حشري أو مبيد للصراصير في الإحاطة يا مات".

وأضاف ميلر ضاحكا: "آسف على تشتيت انتباهي، لكن الصرصار كبير نوعا ما".

وبعد فترة صغيرة جدا تم سماع صوت صفع، يليه تصفيق، قبل أن يقول وزير الخارجية الأمريكي "تم حل هذه المشكلة".

https://x.com/cspan/status/1803863134152655204