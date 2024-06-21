بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين في 4 حوادث طرق بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وقوع 4 حوادث متفرقة بنطاق مراكز "كوم حمادة ووادي النطرون وأبو حمص وغرب النوباية"، وأسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي، بمدخل قرية صلاح العبد على الطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية) بنطاق مركز وادى النطرون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالعمالة وجرار زراعي عند مدخل قرية صلاح العبد.

أسماء المصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 3 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي وجثث المتوفين لذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم كل من: "عبد الحميد ثابت رشوان محمد، 55 عامًا، حسن فتحي معتمد فراج، 45 عامًا، أحمد عبد الحميد ثابت رشوان، 12 عامًا، محمود عادل جمال، 22 عامًا، مصطفى فتحي فراج، 45 عامًا، أحمد فتحي فراج، 34 عامًا، خلاف خلف رشوان، 56 عامًا، اسلام حسان زناتي، 30 عامًا، عادل محمد أمين، 38 عامًا"، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وكما أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وهم كلٌ من: "خلاف رشوان، 56 سنة، أسيوط، ورشوان عبدالحميد، 23 سنة، أسيوط، ومحمود يونس 23 سنة، أسيوط"، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي وادي النطرون التخصصي، حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ملاكي

وفي حادث آخر، أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي أسفل كوبري الـ 71 اتجاه القاهرة، بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها، أسفل كوبري الـ 71 وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي.

والمصابون هم كل من: " ش.ا، 43 عامًا، ا.م، 18 عامًا، س.م، 13 عامًا، س.م، 13 عامًا، م.م، 21 عامًا"، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

إصابة 11 سخصًا بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وكارو

وكما أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعربة كارو، أمام كوبري أبوحمص العلوي باتجاه اسكندرية علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية) بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي بنطاق مركز شرطة أبو حمص، وبالإنتقال والفحص تبين، حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، أمام كوبري أبو حمص العلوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، وهم كلٌ من: "ن.ن، 21 عامًا، ر.ا، 14 عامًا، ي .م، 12 عامًا، ي.ا، 3 سنوات، ع.م، 3 شهور، م.م، 55 عامًا، و.م، 41 عامًا، ر.ح، 11 عامًا، م.ح، 9 سنوات، ا.م، 27 عامًا، ا.ع، 60 عامًا"، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بمستشفي دمنهور التعليمي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل

وأصيب 9 أشخاص آخرين نتيجة حادث تصادم بين «تروسيكل» وسيارة نص نقل في مركز بدر بعد المحولات اتجاه عبدالسلام عارف، بينهم 3 مصابين فلسطينين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم حماده التخصصي.