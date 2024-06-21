قصر ثقافة سوهاج يواصل احتفالات عيد الأضحى

قدم فرع ثقافة سوهاج عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

ونظم فريق الموهوبين بالفرع رحلة ترفيهية تضمنت فقرة فنية للأراجوز، بجانب الفقرات الفنية للمواهب وألعاب ترفيهية للأطفال، وقدمت فقرات للمواهب في الشعر والتمثيل والغناء، بالإضافة إلى ورش للرسم على الوجوه، وأخرى فنية للأطفال.

كما أقيمت احتفالية ثقافية فنية تضمنت بعض الفقرات الفنية للمواهب، بجانب تقديم سكتش مسرحي بعنوان "اضحك للدنيا"، وعرض فني لفريق الموهوبين في مجال الإنشاد الديني قدموا فيها باقة من التواشيح والابتهالات الدينية منها "قمر سيدنا النبي، صلوا على أنوار نبينا".

وفي سياق متصل، استقبلت دار المسنين بسوهاج، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، والتواشيح والابتهالات الدينية منها "صبحتك بنور النبي، المسك فاح"، بجانب تقديم فقرات من الأغاني الطربية.

الفعاليات قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتأتي ضمن برنامج حافل تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجميع المحافظات للاحتفال بعيد الأضحى، تقدم خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية وعروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بالإضافة إلى العروض المسرحية للأطفال والكبار، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

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