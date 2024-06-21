مدير آثار منطقة الكرنك يكشف استعدادات ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

قال عبدالخالق عبدالحميد، مدير منطقة آثار الكرنك، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر تعتبر الأشهر على مستوى العالم، وتحظى باهتمام كبير عالميا كونها من ضمن الظواهر الفلكية المبهرة، مشيرا إلى أن معبد الكرنك يعد مرصدا فلكيا، إذ يشهد العديد من الظواهر الفلكية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس، الأول آتون، والتي تعني بالهيروغلفية "الكامل" وهي شمس الغروب، بينما الشكل الثاني يتمثل في الشيخوخة وهي هلال ساعات الليل، إذ إن المصري القديم كان يعتقد أن الشمس تأخذ مركبتها ليلا لتعبر النهر وتنزل تحت الأرض والشكل الثالث هو "الجعران" أي الشمس لحظة الشروق.

وتابع مدير منطقة آثار الكرنك، ان هناك استعدادا تاما لاستقبال السياح الذين يحرصون على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، مشددا على ان مؤشرات الأمان والاستقرار في مصر عالية رغم كل الظروف التي تحدث حولها.