"زي النهاردة".. هتلر يحكم سيطرته على فرنسا.. والاحتلال الإسرائيلي يغتال قائد المقاومة الفلسطينية عبد الله القواسمي

في يوم 21 يونيو عبر التاريخ شهد العالم العديد من الأحداث المفصلية التي خلدتها الأيام في ذاكرة من عايشوا هذه الاحداث وتناقلتها الأجيال جيل تلو الآخر، وفي السطور القليلة القادمة نسلط الضوء على مجموعة من هذه الأحداث البارزة والتي تأتي في مقدمتها الغزو الألماني لفرنسا.

1940.. هتلر يحكم سيطرته على الأراضي الفرنسية

ففي 21 يونيو 1940، كانت فرنسا على موعد مع انتكاستها الكبرى بعدما سقط كامل التراب الفرنسي قي يد القوات الألماني خلال الغزو الذي شنه الفوهرير أدوف هتلر على القارة الأوروبية، وارتكب خلاله مجموعة من أبشع المجازر في التاريخ المعاصر.

وخلال الفترة من 10 مايو حتى 22 يونيو عام 1940، كانت قوات هتلر تصب غضبها على البلدان الأقل حيادية، والتي بدأت ببلجيكا وتبعتها هولندا ولوكسمبورج، التي سقط بالفعل في 10 مايو، ثم سقطت هولندا في 14 مايو، لتستسلم بلجيكا بعد معارك عنيفة في 28 مايو، ومع مطلع يونيو كان هتلر قد وضع نصب عينيه كسر شوكة فرنسا واحتلال أراضيها فهاجمها بكل قوة ودارت معارك دامية في الحدود الشرقية لفرنسا ولكن سرعان ما سقطت المدن الفرنسية، لتقع في يد هتلر مدينة تلو الأخرى، حتى احتلت قوات هتلر باريس والتقط هتلر صورته الشهيرة أمام برج إيفيل، وفي 21 يونيو كانت كل الأراضي الفرنسية قد سقطت في يد القوات الألمانية، لتوقع فرنسا اتفاقية هدنة بالإجبار يحتل بموجبها الألمان النصف الشمالي من البلاد والساحل الأطلسي بأكمله. في جنوب فرنسا، تم إنشاء نظام تعاوني عاصمته في فيشي.

2003.. الاحتلال يغتال المطلوب رقم 1 "عبد الله القواسمي"

وفي 21 يونيو 2003، اغتالت رصاصات الاحتلال الإسرائيلي أحد قادة المقاومة الفلسطينية، والمطلوب الأول للاحتلال آنذاك، عبد الله القواسمي، في أعقاب خروجه من أحد مساجد مدينة الخليل، والذي استشهد في ريعان شبابه في عمر الـ 43 عامًا.

عبد الله القواسمي هو أحد أبرز قادة عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماسن ونسبت إليه العديد من العمليات الاستشهادية التي أوجعت قوات الاحتلال الصهيوني، حيث نفذ عدد من عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت في مجموعها العام عن مقتل أكثر من (63) صهيونياً وجرح أكثر (235) صهيونياً. مما اعتبره الاحتلال آنذاك المطلوب رقم واحد لديه. قامت وحدة خاصة إسرائيلية عالية التدريب تدعى وحدة يمام باغتياله في 21 يونيو 2003.

وكان للقائد القسامي عبد الله عبد القادر القواسمي الملقب بـ "أبو أيمن" تاريخ حافل بالأعمال البطولية الأمر الذي جعل الاحتلال يضعه على رأس قائمة المطلوبين، وفي 21 يونيو 2003، تعقبت قوات الاحتلال الصهيوني القواسمي أثناء أداء صلاة العشاء، وفي تمام الساعة 9:20 دقيقة بتوقيت فلسطين حضرت قوة صهيونية خاصة تُطلق على نفسها اسم وحدة يمام" كانت متخفّية في ثلاث سيارات عربية إلى مسجد الأنصار الذي يقع في شارع واد التفاح وسط مدينة الخليل، حيث أطلقت القوة الصهيونية وابل من النيران باتجاه السيارة التي كان يستقلّها القواسمي بالقرب من المسجد بعد خروجه من صلاة العشاء.

وأكد شهود عيان أن القواسمي أُصيب بجروح بالغة، وحاول الفرار من السيارة إلا أن القوات الصهيونية تعقبته واغتالته بعدما تأكدوا من هويته.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدها العالم في مثل هذا اليوم 21 يونيو:

217 ق م - قوات قرطاجنة بقيادة حنبعل تنصب كمينا للجيش الروماني بقيادة جايوس فلامينيوس وتلحق به الهزيمة في معركة بحيرة تراسمانيا خلال الحرب البونيقية الثانية.

1318 - وقوع «معركة البيرة» في غرناطة بين النصارى القشتاليين والمسلمين، وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين.

1582 ـ انتحار الداي-ميو الياباني أودا نوبوناغا في «معبد هونو جي» في كيوتو.

1621 ـ إعدام 27 من النبلاء التشيك في ساحة المدينة القديمة في براغ في أعقاب معركة الجبل الأبيض.

1749 ـ تأسيس مدينة «هاليفاكس» في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.

1788 - ولاية نيوهامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأمريكية.

1824 - القوات المصرية تستولي على «جزيرة بسارا» اليونانية الواقعة في بحر إيجة إبان حرب الاستقلال اليونانية.

1898 - الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.

1854 - منح صليب فيكتوريا للمرة الأولى، وذلك أثناء قصف «بومارزوند» في جزر أولند.

1941 - سقوط دمشق بأيدي القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة، وخلال الأيام التالية بسط الحلفاء سيطرتهم على سوريا واستسلمت قوات حكومة فيشي الفرنسية بموجب هدنة عكا التي وقعت لاحقا في 12 تموز.

1942 - الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا، وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم، واستسلام أكثر من ثلاثين ألف جندي للقوات الألمانية.

1958 - إعلان الجمهورية في موريتانيا.

1963 - الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.

1976 - قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الإقتتال الدائر هناك.

1981 - مقتل الدكتور مصطفى تشمران فيزيائي وسياسي ومن مؤسسي حركة أمل اللبنانية وأول وزير دفاع إيراني بعد الثورة الإسلامية في الحرب العراقية الإيرانية.

2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

2005 - اغتيال جورج حاوي في تفجير سيارته في لبنان.

2009 - جرينلاند تحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي.

2011 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.

2016 - محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.

2017 - تدمير الجامع النوري مع منارته الحدباء التاريخية خلال معارك تحرير الموصل من سيطرة داعش.

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2021 - فوز حزب العقد المدني الحاكم في أرمينيا برئاسة نيكول باشينيان بالأغلبية في الانتحابات المبكرة لجمعية أرمينيا الوطنية.