ذبح 2756 رأس ماشية بمجازر البحيرة خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير المديرية، عن ذبح وتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 2756 ذبيحة داخل المجازر الحكومية وخلال عيد الأضحي المبارك.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وخطة مديرية الطب البيطري بإستمرار فتح المجازر الحكومية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي ورؤس الماشية لمنع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازر وإجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة اللحوم.

حملات خلال عيد الأضحي المبارك

وقال مدير المديرية، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم عمل 2 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وبلغ عدد القضايا 8 قضايا بإجمالي مضبوطات 11 كجم لحوم غير صالحة.

فتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين لذبح الأضاحي

وكانت الدكتورة نائب محافظ البحيرة، قد أعلنت عن فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين، طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة، مؤكدًة على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر، لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.

وكما وجهت نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال صلاحيتها للحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، على وجود رؤساء وعناصـر أجهزة النظافة فـي مواقعهم، وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري، لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة، تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليمية، وضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح.

تكثيف الحملات علي الأسواق خلال إجازة عيد الأضحي

وجهت أيضًا، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد بمديرية التموين بالمحافظة لمتابعة الأسواق العامة والمخابز وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار الاقتصادية المناسبة، فى إطار استعدادات المحافظه لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشددت على تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع اللحوم البلدية والمجمدة ومصانع وثلاجات اللحوم بدائرة المحافظة، مع وقف الإجازات لمفتشي التموين والأطقم الطبية والقيادات التنفيذية خلال ايام العيد.