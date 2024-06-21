تعرف على حصيلة إيرادات الموسم السينمائي لعيد الأضحى

يواصل فيلم "ولاد رزق 3" نجاحه الذي حققه منذ افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، بالسينمات المختلفة، وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية، حيث حقق العمل فى 9 أيام متتالية منذ افتتاحه 132 مليون جنيه، وهو أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

وتبلغ قيمة إيرادات السينما المصرية أمس الخميس بإجمالي 24,761,456 جنيها مصريا، فقد حقق فيلم "ولاد رزق" إيرادا بقيمة: 19,060,272 جنيه مصري، وفيلم "اللعب مع العيال" إيرادا بقيمة: 2,828,854 جنيه مصري.

أما فيلم "عصابة الماكس" فقد حقق إيرادا بقيمة: 1,778,620 جنيها مصريا، وحقق فيلم "أهل الكهف" إيرادا بقيمة: 1,093,710 جنيهات مصرية.

وقد شهد موسم عيد الأضحى المبارك منافسة شرسة بين أفلام "ولاد رزق3" من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن بطولة الفنانين: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، وآخرون، وفيلم "اللعب مع العيال" من تأليف وإخراج شريف عرفه، ومن بطولة الفنانين: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، دينا محسن، بيومي فؤاد، وآخرون.

أما فيلم "عصابة الماكس" من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ومن بطولة الفنانين: أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، بينما فيلم "أهل الكهف" المأخوذ عن رائعة "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ومن بطولة الفنانين: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، صبري فواز، هاجر أحمد، رشوان توفيق، وآخرون.

