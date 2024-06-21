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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا في افتتاح مسجد الرحمة الكبير

افتتاح مسجد الرحمه
افتتاح مسجد الرحمه الكبير باهناسيا المدينة
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مدينة إهناسيا، لافتتاح مسجد الرحمة الكبير بقرية تمام كساب، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

افتتح ناصر سيف النصر، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، المسجد المقام على مساحة 365 مترًا، حيث تبلغ مساحة صحن المسجد 265 مترًا، و100 متر مصلى للسيدات، بعد إتمام أعمال الصيانة والتطوير. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال أكثر من 470 ألف جنيه، من ميزانية وزارة الأوقاف.

وأدى رئيس المدينة شعائر صلاة الجمعة في المسجد في حضور فضيلة الشيخ سيد نور الدين مدير إدارة أوقاف إهناسيا وناصر غانم نائب رئيس المركز وأحمد عصمت رئيس مجلس قروي النويرة والشيخ حسانين مفتش المساجد، وعدد من قيادات الأوقاف والشخصيات العامة والتنفيذية وأهالي القرية.

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