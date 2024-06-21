بالأسماء.. مصادر لـ"البوابة": التشكيل الوزاري يطال 21 وزيرا والإعلان نهاية الأسبوع

أكدت مصادر مطلعة أن التشكيل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوشك على الانتهاء منذ بداية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستوري رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى رئيس الوزراء سيعقد جلسة طارئة بمجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي لعرض التشكيل على المجلس.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الجمعة، أن المقابلات الشخصية تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في أحد الفنادق وشركات قطاع عام خلال 10 أيام للاستقرار على الأسماء الجديدة وأبرزهم رؤساء جامعات ونواب ورؤساء بنوك ومستشارين .

وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من 21 وزيرا خارج التشكيل الجديد بعد الاطلاع على ملفات الإنجازات والتكليفات، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدمج 4 وزارات أبرزهم الكهرباء والبترول تحت مسمى وزارة الطاقة وأيضا الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال.

وكشفت المصادر أن هناك تغييرا في وزارات المجموعة الاقتصادية وأبرزها وزارة المالية والمرشح لها أحد قيادات البنك المركزي، لافتا إلى أن الوزارات التي سترحل، "التضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والثقافة والمالية والتجارة والتموين والطيران والتنمية المحلية".

وأردفت المصادر أن الدكتور هشام عزمي رئيس هيئة قصور الثقافة مرشح لوزارة الثقافة ومحمد هيبة

وعلاء فارق رئيس البنك الزراعي مرشحين لوزارتين هامتين وأيضا النائب أحمد دياب مرشح لوزارة الشباب والرياضة.