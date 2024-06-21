نادي جامعة حلوان يطلق مبادرة "المخترع الصغير" لصقل مواهب الأطفال

أعلن نادي جامعة حلوان عن البدء في فعاليات "المخترع الصغير" لموسم 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي.

يستهدف البرنامج الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية ومواهبهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما يمهد الطريق أمامهم للالتحاق بمدارس ستيم (STEM) ومدارس زويل المتخصصة.

واكد الدكتور أحمد فاروق: "نحن ندرك أهمية الاستثمار في أطفالنا باعتبارهم مخترعي المستقبل وجيل التكنولوجيا. لذلك، تأتي مبادرة 'المخترع الصغير' لتطوير عقولهم وإدراكهم ومواهبهم، وتشكل نواة لمركز المبتكر الصغير الذي سيعد أول مسابقة من نوعها لهم."

وفي هذا الكورس المميز، سيتعلم طفلك أساسيات الدوائر الإلكترونية ودوائر التحكم المبسطة، ويكتسب المهارات اللازمة لتصنيع ألعابه الهادفة بنفسه، مثل عربية أطفال، كشاف مضيء، مروحة، مضرب نسكافيه، لعبة الحظ، ولعبة الدقة والتركيز. كما سيتم تشجيع الإبداع والابتكار لدى طفلك، حيث سيتمكن من تطوير أفكار جديدة وتحويلها إلى واقع ملموس بيديه، بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم كيفية إصلاح ألعابه القديمة وإعادة استخدام مكوناتها في مشاريع جديدة، مما يعزز مفاهيم إعادة التدوير والاستدامة.

إلى جانب ذلك، يعلن النادي عن بدء رحلات اليوم الواحد للموسم الصيفي 2024، ضمن خطته لتقديم العديد من الأنشطة والخدمات المتميزة والمتنوعة لأعضائه.

ويدعو نادى جامعة حلوان أعضاءه إلى متابعة صفحته الرسمية على فيسبوك للاطلاع على المزيد من المفاجآت القادمة.

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