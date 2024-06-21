طلاب البحيرة يستأنفون امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد عيد الأضحى.. غدًا

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2024، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لسير العمل داخل لجان الامتحانات، وتقليل الكثافة داخل اللجان لضمان سير امتحانات الثانوية العامة، بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تعليم البحيرة خلال الفترة الماضية وأثناء عطلة العيد كان على نفس درجة الاستعداد، من أجل توفير أقصي درجات الراحة لأبنائنا الطلاب ولجميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

تجهيز 41 استراحة للمراقبين في الثانوية العامة

حيث جرى عمل جولات ومتابعة مستمرة من كافة القيادات للوقوف على جاهزية اللجان وكذا الاستراحات وعدد 41 استراحة، والتي تم مدها بكافة المستلزمات اللازمة.

وأكد أن جميع اللجان بدائرة المحافظة ونطاق الإدارات التعليمية وعددها 107 لجنة امتحانية على أهبة الاستعداد لاستئناف الامتحانات في ثالث أيامها، والتي تنطلق غدا السبت بأداء طلاب الشعبة العامة وعددهم 37236 طالب وطالبة لمادة اللغة العربية وهي أول المواد التي سيؤديها الطلاب من المواد المضافة للمجموع.

عدد طلاب الثانوية العامة في البحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم - 2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، والتحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة، التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية)، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، والتأكيد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بمراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وفى حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤولية الملاحظ ورئيس اللجنة، تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علي مستوي الجمهورية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.