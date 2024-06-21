الثانوية العامة 2024.. محافظ الشرقية يطمئن على استعدادات استئناف ماراثون الامتحانات

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستئناف ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 م والمقرر انطلاقه غداً السبت الموافق 22/ 6/ 2024 م في مادة اللغة العربية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 م في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا) حيث يؤدي الامتحان52130 طالبا وطالبة موزعين على 149 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وكذلك ورفع الاشغالات وإزاله الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كل المرافق بجميع للجان الامتحانية وتزويدها بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو مع التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد علي عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان لافتا إلى أنه تم التنبيه على المشاركين في العملية الامتحانية بضرورة الالتزام بكل القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023 .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية جاهزة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وسيتم التواصل للدائم مع المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً لتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الامن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية وكذلك التنسيق مع مرفق الاسعاف لتمركز سيارات اسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة وكذلك توفير غرفة التامين الصحي تضم الادوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات اعياء طارئة اثناء تأدية الامتحان وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 بلغ 52130 طالبا وطالبة منهم 33014 طالبا وطالبة بشعبه العلمي علوم و7385 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.