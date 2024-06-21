تعرف علي غيابات الأهلي أمام الداخلية بالدوري المصري

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلا في السابعة مساء اليوم الجمعة، على الداخلية على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلي والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقي لاسيما ان لقاء الليلة يمثل بروفة أخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك في لقاء القمة الثلاثاء المقبل.

وجاءت غيابات الأهلي أمام الداخلية على النحو التالي:

محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - مروان عطية (للراحة).

عمر كمال عبد الواحد - بيرسي تاو - وسام أبو علي - علي معلول (للإصابة).

مصطفى مخلوف - حمزة علاء - كريم نيدفيد - محمد الضاوي كريستو - كريم الدبيس (استبعاد فني).

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة ، ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء الداخلية الليلة كل من وسام أبو على وعلى معلول وبيرسي تاو للإصابة.

في المقابل، طالب عيد مرازيق المدير الفني للداخلية لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل افريقيا للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحقه بشدة في الأسابيع الأخيرة.