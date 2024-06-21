تحرير 10 محاضر ضد مخبز ومطعمين للفول والطعمية في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين تطون لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون طوال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: محضر ضبط ١٠ شيكارة دقيق بلدي مخابز بإجمالي وزن 500 كجم نصف طن، وتحرير ٢ محضر سجاير محلية بيع أزيد من السعر الرسمي، وتحرير ٥ محاضر عدم اعلان اسعار محلات بقالة، وتحرير ٢ محضر شهادة صحية عمال مطاعم فول وطعمية.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.