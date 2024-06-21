مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين بموسكو بسبب العواصف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون جراء العواصف التي ضربت موسكو أمس، فيما تضررت الممتلكات العامة والخاصة.

وقال نائب محافظ موسكو لشؤون الإسكان والخدمات المجتمعية والمناظر الطبيعية بيوتر بيريوكوف - حسبما أورد موقع /روسيا اليوم الإخبارى - إن العواصف القوية التي ضربت موسكو أدت إلى تحطم أكثر من 700 شجرة، وتضرر أكثر من 300 سيارة والأشجار المتكسرة جرى تقطيعها وإزالتها من الطرقات والأرصفة، ويجري العمل على إصلاح الأضرار التي تعرضت لها بعض الممتلكات العامة والخاصة وجميع الخدمات في المدينة تعمل بشكل اعتيادي ولم تتوقف.

وكان مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في موسكو قد أعلن - أمس - حالة الخطر بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت المدينة، مشيرا إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى 23م/ثانية في بعض المناطق.

ونشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات تظهر شدة العواصف والأضرار التي ضربت موسكو وضواحيها، كما أشارت مصادر لرصد إعصار في منطقة لوسينو-بيتروفسكي بضواحي المدينة.

