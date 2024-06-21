بدعم الصعود العالمي.. أسعار الذهب في مصر ترتفع إلي 3160 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل محدود بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ أسبوعين، بينما تستمر باقي العوامل في الحد من فرص ارتفاع السعر المحلي والخروق من نطاق التداولات الضعيف في ظل ضعف الطلب المحلي واستقرار سعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3150 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3160 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيها ليغلق عند المستوى 3145 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيه للجرام.

يبقى الداعم الوحيد حالياً لسعر الذهب المحلي هو سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن تأثير حركة السعر العالمي تبقى ضعيفة إلى حد ما على سعر الذهب المحلي وذلك بسبب ضعف عوامل التسعير الأخرى المؤثرة على السعر.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المركزية بدون تغيرات حادة ومفاجئة ساعد على استقرار عملية تسعير الذهب بشكل كبير، بينما ضعف الطلب المحلي على الذهب منذ بداية تعويم سعر الصرف تسبب في تحركات محدودة في سعر الذهب مؤخراً.

ارتفاع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري من الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية ابريل بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه. في حين سجلت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 46.125 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وذكر بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن الفائض الكبير من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يعمل على تحقيق التوازن في سعر صرف الجنيه حتى الآن.

من جهة أخرى تواجه عمليات الاستثمار في أدوات الدين المصرية بعض المعوقات حيث زادت علاوة مخاطر السندات المصرية بمقدار 28 نقطة خلال الأسبوع الماضي مما دفع المستمرين إلى طلب سعر فائدة أعلى لشراء أدوات الدين المصرية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سعر أونصة الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة هذا العام.

يشهد سعر الذهب ارتفاع طفيف مع بداية تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد سلسلة من التداولات العرضية المحدودة حول نفس مستويات الأسعار وذلك في ظل ضعف الطلب المحلي على المعدن النفيس بالإضافة إلى تأثره بشكل ضعيف بحركة السعر العالمي بالرغم من ارتباطه به مؤخراً.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى عند 2365 دولار للأونصة بعد أن استطاع السعر اختراق منطقة 2340 – 2350 دولار للأونصة وفي حال استطاع السعر تخطي المستوى 2365 دولار للأونصة يستهدف القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 2387 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التداول حول المستوى 3140 جنيه للجرام طوال هذا الأسبوع ولكنه ارتفع اليوم إلى المستوى 3160 جنيه للجرام ولكن بشكل عام تبقى تحركات السعر محدودة بشكل كبير بدون ظهور اتجاه واضح لحركة السعر، وتترقب الأسواق حركة سعر الذهب العالمي لمعرفة إمكانية استمرار تأثيره على السعر المحلي.