زراعة الفيوم تنفذ أول حالة تعد لإزالة أشجار البازروميا.. صور

شدد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسه وسام البحيري مدير إدارة حمايه الاراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز بالمتابعه المستمره ورصد أي حالات تعدى على الأرض الزراعية وازالتها في المهد، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم .
وأكد وكيل الوزارة على الإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الاراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعيه التى هى عصب الاقتصاد القومى .
وفى ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس ايهاب فايز مدير الإدارة يرافقة جهاز حماية الأراضى قاموا بحملة لأزالة حالات التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الفيوم، عباره عن اول حالة تعدي أزالة أشجار البازروميا والثانيه بناحية أبجيج والثالثه تعدي عبارة عن حفر اساس علي مساحة ١٢سهم بحوض العباره زمام بنى صالح، وقد تم ردم الحفر والرابع بحوض الساحل علي طريق الدائري عباره عن أسوار بإرتفاع متر ونصف تقريبا ومن الداخل مربط مواشي علي مساحة ١٠٠ متر تقريبا والخامس عبارة عن قواعد خرسانية واشاير علي مساحة قيراط بحوض الظهراية زمام أبجيج، وقد تم إزالة التعديات كلها .