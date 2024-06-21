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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأكثر من 10 ملايين جنيه.. ضبط 371 ألف قرص مخدر بحوزة تاجر مخدرات في المرج

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي عنصر إجرامى بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (371,500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).
هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10,150 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان
 

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