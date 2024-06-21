الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٠٠ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٣ وحتى ٢٠ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المراكز البحثية وكل المختصين بها كل فى تخصصه بالتوسع فى اجراء مزيد من الدراسات والأبحاث والتجارب والحقول الارشادية وبرامج التربية واستنباط الأصناف والهجن لعدد من المحاصيل، كما كلف أيضا قيادات الوزارة بالتواجد في المحافظات لمتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والادارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والازالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من قطع الأشجار داخل حديقة الحيوان، وطالبت الوزارة كافة الجهات توخي الدقة في نقل الاخبار.

واستقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية،وفدًا فنيًا بيطريًا رفيع المستوى من دولة قطر, ضم الوفد المهندس عبد العزيز محمود عبد العزيز مدير الثروة الحيوانية، كما تفقد رئيس الهيئة، المجزر الرئيسي في البساتين بمحافظة القاهرة وتفقد عنابر الذبح للاهالي وغيرها ومدي خدمة الاضاحي، حيث استقبلت المجازر الحكومية حوالي 31 ألف اضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال

وقام الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات، بمتابعة المحاصيل الصيفية خصوصا الذرة والقطن ومدي تأثيرها بالافات المختلفة في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة، كما قام أيضا الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتفقد البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والارز وفول الصويا واكثارات التقاوي بمحطة البحوث الزراعية بسخا، كما تفقد أيضا محطة البحوث الزراعية بالجميزة و مزرعة قطاع الإنتاج ومشاتل القرشية.

وواصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات الواقعة عليها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الموالح بمحافظة البحيرة ومنطقة النوبارية تحت عنوان " أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح في مصر.

وهنأ الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية المزارعين المكرمين في الحفل الذي أقيم بمدينة الطور بمناسبة تخريج أول دفعه من المزارعين المشاركين في المدارس الحقلية للإنتاج النباتي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عدداً من النصائح والإرشادات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحارة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

1000055298

1000055305