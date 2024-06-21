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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصادر.. اختيار المستشار عبد الراضي صديق رئيساً لـ "هيئة النيابة الإدارية"

المستشار عبد الراضي
المستشار عبد الراضي صديق
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قالت مصادر قضائية مطلعة إن الرئيس السيسي سيصدر قراراً جمهوريا خلال أيام بتعيين المستشار عبد الراضي صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإداريّة خلفا للمستشار حافظ أحمد عباس الذي تنتهي ولايته يوم 30 من الشهر الجاري.

ويكتمل عطاء المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، في 30 يونيو الجاري بعد بلوغه سن التقاعد والمعاش 70 عامًا، ويغادر المجلس ليترك منصبه لأحد شيوخ الهيئة ممن يختاره رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من المستشارين السبعة الأقدم في التعيين بهيئة النيابة الإدارية.

وهم المستشار سعد مزيد مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشارة وفاء مصطفي، والمستشار عبد الراضي صديق مدير فرع الدعوي التأديبية بسوهاج، والمستشارة نادية محمود، والمستشار عبدالله قنديل، والمستشار ممدوح العروسي، والمستشار حمدي جبر.


يشار إلى أن المستشار عبد الراضي صديق كان يشغل منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج.

 

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