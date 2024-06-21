المطران عطاالله حنا: "مأساة غزة لا يمكن وصفها وغير مسبوقة في التاريخ"

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم وفدا اعلامياً من بلاد اليونان وهم مجموعة من الاعلاميين مناصري القضية الفلسطينية والذين وصلوا في زيارة تضامنية بهدف تغطية ما يحدث في غزة والضفة الغربية والقدس، وذلك في في كنيسة القيامة بالقدس.

وشدد المطران عطالله حنا على اهمية مثل هذه الزيارات وضرورة ان يقوم الإعلام بدوره في ابراز ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم مروعة بحق الانسانية وخاصة جريمة العصر المرتكبة حاليا في غزة والتي تزداد ضراوة وقساوة وهمجية وعلى مرأى ومسمع العالم.

وتابع، ان ما يحدث حاليا في غزة انما هي كارثة ومأساة غير مسبوقة في التاريخ البشري الحديث ، كما ان هنالك استهدافا لشعبنا في كافة اماكن تواجده في الضفة الغربية وفي القدس واحيائها فالفلسطيني مستهدف ويتم التآمر عليه وعلى قضيته العادلة في حين ان الفلسطينيون قالوا كلمتهم ويؤكدون عليها اليوم مجددا بأنهم لن يرفعوا راية الاستسلام مهما اشتدت حدة المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية .

وأكمل، منذ النكبة وحتى اليوم والفلسطينيون يعانون من المظالم والتي لا عد لها ولا حصر والفلسطينيون اللاجئون في مخيماتهم ينتظرون يوم عودتهم ولكن ما يحدث حاليا في غزة انما هي نكبة جديدة وتشريد جديد والعالم يرى وحتى هذه الساعة لا نلمس اجراءات فاعلة وقوية لوقف هذا العدوان والذي دخل الشهر التاسع .