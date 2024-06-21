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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيسيف: سقوط 100 طفل يوميا بين قتيل وجريح بسبب الصراع في قطاع غزة

غزة
غزة
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قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم اليونيسيف، إنه بشكل يومي يسقط 100 طفل في قطاع غزة ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أنه رقم صادم ولا يوجد صراع آخر في العالم سقط فيه هذا العدد من الأطفال.

وأضاف أبو خلف - في إتصال هاتفي مع قناة  "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة - أنه لا يوجد في قطاع غزة مكان آمن مع تزايد عمليات النزوح، مؤكدا أن النساء يعانين معاناة شديدة ليس لديهن أي خيار في هذه الحرب.

أشار المتحدث الأممي، إلى أن الأطفال يسقطون نتيجة الفقر الغذائي حيث أن هناك 3 آلاف حرموا من العلاج بسبب الفقر الغذائي في منطقة رفح فقط.

لفت إلى أن اليونيسيف تمكنت من استحداث 12 مكانا لاستخدامها لتقديم بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال، موضحا أنه بعد إيقاف الحرب بشكل نهائي ستقوم اليونيسيف بالبحث عن أماكن ليتجمع فيها الأطفال وتبدأ لخط الأنشطة الترفيه بالتعليم من خلال البعد ثم إيجاد حلول لإنشاء مدارس.

دعا أبو خلف، إلى وقف مؤقت أو إنساني للحرب لدخول شاحنات المساعدة وعمل شبكة اتصالات دائمة ووجود مناطق آمنة باتفاق أطراف النزاع وكادر طبي، وجود قوات أمن لتوزيع المساعدات بشكل عادل بين السكان.
 

غزة اليونيسيف رفح