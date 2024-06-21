وزير الرى يستعرض تقارير حماية النيل خلال فترة إجازة عيد الأضحى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجرى نهر النيل وفرعيه خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك ، وتقارير المرور الدورية لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

وأوضح المرور الميداني والمتابعة المستمرة لإدارات القطاع خلال الفترة الماضية استقرار الأوضاع وسلامة الجسور ومجري نهر النيل، كما لم يتم رصد أي حالات تعدٍ خلال هذه الفترة نتيجة للمتابعة الجادة والمتواصلة من مسئولى القطاع فى المواقع كافة .

فيما تواصلت أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ومقاومة ورد النيل على امتداد مجرى النهر وفرعيه وتحت إشراف الإدارات العامة لحماية نهر النيل ، حيث شهدت هذه الفترة وجودا وعملا مكثفا للمعدات والحفارات المحملة علي صنادل تجاوز عددها اليومي (٥٠) حفارا وجدت في أماكن متنوعة خاصة بفرعي دمياط ورشيد والقاهرة الكبري وأمام قناطر الدلتا .

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة من كل إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولة للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها للحفاظ علي مجرى النيل وفرعيه من التعديات .