3 جثث مجهولي الهوية.. مصرع وإصابة 12 شخصًا بحادث تصادم بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي، بمدخل قرية صلاح العبد على الطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية) بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالعمالة وجرار زراعي عند مدخل قرية صلاح العبد.

أسماء المصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 3 أخرين مجهولي الهوية، وجرى نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي وجثث المتوفيين لذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم كل من: "عبد الحميد ثابت رشوان محمد، 55 عامًا، حسن فتحي معتمد فراج، 45 عامًا، أحمد عبد الحميد ثابت رشوان، 12 عامًا، محمود عادل جمال، 22 عامًا، مصطفى فتحي فراج، 45 عامًا، أحمد فتحي فراج، 34 عامًا، خلاف خلف رشوان، 56 عامًا، اسلام حسان زناتي، 30 عامًا، عادل محمد أمين، 38 عامًا"، وجميعهم من محافظة أسيوط، وجارٍ التعرف علي 3 جثث مجهولي الهوية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث إنقلاب سيارة ملاكي

وفي حادث آخر، أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي أسفل كوبري الـ 71 اتجاه القاهرة، بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي مع نفسها، أسفل كوبري الـ 71 وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي.

والمصابون هم كل من: " ش.ا، 43 عامًا، ا.م، 18 عامًا، س.م، 13 عامًا، س.م، 13 عامًا، م.م، 21 عامًا"، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.