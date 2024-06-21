رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية في أخر أيام إجازة عيد الأضحى (صور)

مازالت محافظة الإسكندرية تشهد ارتفاع في درجة الحرارة والتي سجلت اليوم الجمعة 21 يونيو، 30 درجة مئوية، مع انتهاء إجازة عيد الأضحى، وسجلت نسبة الرطوبة 58%، وسرعة الرياح 16 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، بداية فصل الصيف فلكياً أمس الخميس، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذاناً ببدأ فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وفصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساساً أكثر بالحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن هدوء حالة البحر واستقرار الأمواج بمعظم الشواطئ، ورفع الرايات الخضراء بالقطاع الشرقى ورفع الرايات الصفراء بالقطاع الغربى.

وحذرت السياحة والمصايف من دفع الإكرامية، ولو فرض عليك العامل إكرامية، لابد من التواصل معهم، كما أكدت على عدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.