بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي أسفل كوبري الـ 71 اتجاه القاهرة، بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

حادث إنقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي مع نفسها، أسفل كوبري الـ 71 وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي.

والمصابون هم كل من: " ش.ا، 43 عامًا، ا.م، 18 عامًا، س.م، 13 عامًا، س.م، 13 عامًا، م.م، 21 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.