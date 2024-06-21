دراسة حديثة تكشف سبب انخفاض المواليد في سويسرا

كشفت دراسة إحصائية حديثة عن سبب انخفاض عدد المواليد في سويسرا، كما أشار المكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء إلى أن أعداد الولادات انخفضت إلى مستوى تاريخي في سويسرا العام الماضي وفقا لما نشر بمجلة نوفيسي.

وكان قد جاء في البيان الصادر عن المكتب: إن عدد الأطفال لكل امرأة في سويسرا وصل إلى 1.33 في عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي، عام 2023 وتم تسجيل 80 ألف مولود حي في سويسرا، وهو أقل بمقدار 2.3 ألف أو 2.8% عما كان عليه في عام 2022.

وان انخفض متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، كانت النسبة تعادل 1.52 طفل لكل امرأة في عام 2021، وانخفض الرقم إلى 1.39 عام 2022، وفي عام 2023 انخفض الرقم أكثر ليصل إلى 1.33 .

وفي عام 2023 انخفض عدد الولادات في سويسرا بنسبة 4.2% بالنسبة للأمهات السويسريات، كما انخفضت هذه النسبة بمقدار 0.8% بالنسبة للأمهات اللواتي يحملن جنسيات أجنبية وفيما يتعلق بجنسية الأطفال أشار المكتب إلى أن سويسرا شهدت العام الماضي ولادة حوالي 56100 طفل يحملون الجنسية السويسرية، فيما ولد فيها 23900 طفل من جنسيات أجنبية.

وأشار المكتب إلى أن متوسط عمر النساء عند ولادة الطفل الأول كان يبلغ 31.2 سنة في سويسرا عام 2022، وبلغ 31.3 سنة عام 2023.