بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بينهم 5 أطفال بحادث تصادم في البحيرة

أصيب منذ قليل، 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعربة كارو، أمام كوبري أبوحمص العلوي باتجاه اسكندرية علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية) بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي بنطاق مركز شرطة أبو حمص، وبالإنتقال والفحص تبين، حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، أمام كوبري أبو حمص العلوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، وهم كلًا من:" ن.ن، 21 عامًا، ر.ا، 14 عامًا، ي .م، 12 عامًا، ي.ا، 3 سنوات، ع.م، 3 شهور، م.م، 55 عامًا، و.م، 41 عامًا، ر.ح، 11 عامًا، م.ح، 9 سنوات، ا.م، 27 عامًا، ا.ع، 60 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بمستشفي دمنهور التعليمي.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.