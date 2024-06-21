محافظ المنوفية: تكثيف الجهود والمتابعة الدورية لأعمال مبادرة "100 مليون شجرة"

تابع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بجدية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المكثفة للدولة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء، بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال متابعته، وجه المحافظ بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار والعناية بها.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لضمان نجاح المبادرة وإضفاء مظهر جمالي على المحافظة، مما يسهم في خلق متنفس جمالي وصحي للمواطنين.

تشمل هذه الجهود زراعة الأشجار في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز البيئة النقية في المنطقة.

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