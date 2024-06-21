محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منظومة التصالح على مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لإنجاز المهام بسرعة.

وأوضح المحافظ أن التصالح على مخالفات البناء يعد من الملفات الحيوية على رأس أولويات الدولة.

وقام المحافظ بمتابعة جهود لجان التصالح في الفترات الصباحية والمسائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بانتظام وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

كما وجّه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة وأرشفة الملفات وإصدار شهادات البيانات للملفات المستوفية، تمهيدًا لاستخراج نماذج 8 النهائية لضمان حقوق المواطن والدولة وفقًا للقرارات المنظمة.