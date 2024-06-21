وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادثي تصادم في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي وادي النطرون وكوم حمادة، نتج عنهما وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع جرار زراعي بمدخل قرية صلاح العبد علي الطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جميعهم من محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وكما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نقل أمام كوبري المحولات اتجاة عبدالسلام عارف، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي كوم حمادة المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وحُررت المحاضر اللازمة بالوقائع وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.