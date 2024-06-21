رفع ٦٠ ألف طن مخلفات وقمامة خلال إجازة عيد الأضحى بالجيزة(صور)

شهدت محافظة الجيزة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، تواجد ميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير .



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة تمكنت من رفع حوالي ٦٠ الف طن مخلفات وقمامة خلال اجازة عيد الأضحي المبارك، مؤكداً أن اجازة العيد شهدت تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة .

واشار المحافظ إلى ان الأعمال تمت من خلال هيئة النظافة والتجميل والوحدات المحلية بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث تم تسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وفرق ومعدات النظافة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز .



وكلَّف راشد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء في إصلاح وتهذيب وصيانة المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين، مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.



كما وجه المحافظ الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة من حيث النظافة ومنع اي وجود للإشغالات والباعة الجائلين وذلك بالتزامن مع استئناف العملية الأمتحانية من جديد .