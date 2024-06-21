اليوم.. طقس شديد الحرارة بالبحيرة والعظمى 37 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في محافظة البحيرة، تزامنًا مع الموجة الحارة التي تشهدها المحافظات علي مستوي الجمهورية مع بدء فصل الصيف لعام 2024، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الليل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس اليوم والتعرض المباشر لأشعة الشمس القوية خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في محافظة البحيرة

وبحسب بيان صادر عن محافظة البحيرة، توقعت الهيئة أيضًا ارتفاعًا في امتداد الأمواج في البحر المتوسط، حيث يتراوح بين 1 متر و1.50 متر.

وكما من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى حوالي 24 كيلومتر في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في البحيرة

ومن ناحية درجات الحرارة، تتوقع الهيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، في حين يتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 24 درجة مئوية خلال الليل.

تشهد المحافظة حالة من التحذير البيئي بسبب الظروف الجوية القاسية، حيث ينصح الأشخاص باتباع إجراءات الوقاية اللازمة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والبقاء متحصنين في أماكن باردة ومظللة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الحارة ستستمر اليوم في معظم المناطق، مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن الظروف الجوية ستكون مشابهة لتلك التي سادت يوم أمس بشكل كبير.

وأوضحت "غانم" خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن ارتفاعات درجات الحرارة في المحافظات الشمالية غير ملحوظة بسبب تأثر المنطقة بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يفقد جزءًا من حرارته عند عبوره فوق البحر المتوسط، وفي الوقت نفسه، يحمل هذا المنخفض كميات كبيرة من بخار الماء، مما يتسبب في شعور مرتفع بالرطوبة في الجو وبالتالي يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم ستصل إلى 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومن المتوقع أن يشعر المواطنون بارتفاع أكبر بسبب الرطوبة العالية، خاصة في المناطق الساحلية.

وكما أشارت إلى تجاوز نسبة الرطوبة 95% خلال ساعات الليل في تلك المناطق، بينما ستتجاوز في القاهرة الكبرى نسبة الرطوبة 85%.