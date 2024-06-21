دراسة طبية حديثة تكشف علاقة تساقط شعر الرجال بالمرحلة العمرية والضغط النفسى

يعد تساقط الشعر مشكلة شائعة للغاية خاصة بين الرجال ويتأثر نحو 85% منهم بهذه الحالة عند وصولهم إلى منتصف العمر، وذلك لما يتعرضون له من ضغط نفسي وإجهاد بيولوجي وفقا لما نشر فى مجلة Plos One.

ويقول فريق من جامعة مانشستر إنهم اكتشفوا آلية بيولوجية قديمة تؤدي إلى استجابة الإجهاد في خلايا بصيلات الشعر ما يؤدي إلى تقييد نمو الشعر وأن الاستجابة للإجهاد البيولوجي يمكن أن تتسبب في توقف بصيلات الشعر وموتها .

واكتشف الفريق بشكل غير متوقع الرابط في تجربة معملية حيث كانوا يختبرون دواء لمعرفة ما إذا كان يعزز بصيلات شعر فروة الرأس البشرية ولكن كشف التحليل أنه عندما يتم تنشيط آلية تسمى الاستجابة المتكاملة للإجهاد (ISR)، يكون لها تأثير سلبي على نمو الشعر.

وهذه الاستجابة مهمة لأنها تسمح للخلايا بكبح الأنشطة المعتادة عندما تتعرض للتوتر وتصبح خاملة جزئيا للتكيف والتعامل مع الإجهاد ومع ذلك، إذا تم تنشيط الاستجابة المتكاملة للإجهاد (ISR) بشكل مفرط، فقد يتسبب ذلك في موت الخلايا، ما يضع حدا لنمو الشعر الصحي

وقال الدكتور تالفين بوربا، نحن متفائلون للغاية لأننا نعتقد أن تنشيط هذا المسار يمكن أن يلعب دورا بيولوجيا مهما في تقييد نمو الشعر لدى الذين يعانون من حالات تساقط الشعر، ما يعني أن استهدافه يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أدوية حالية معروفة بتأثيرها على الاستجابة المتكاملة للإجهاد إلا أن هناك بعضها قيد التحقيق في سياقات أخرى.