نجوم "الأرتيست" يودعون جمهور الهناجر في آخر لياليه.. صور

اختتم العرض المسرحي "الأرتيست" ليالي عرضه مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون، وسط حضور جماهيري كبير على رأسهم الفنان حسام داغر، والفنانة عبير الطوخي، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد في آخر لياليه.

وأعرب الفنان حسام داغر، عن سعادته بأداء أبطال المسرحية، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبطال العمل، متمنيا دوام التوفيق والنجاح.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تعد رمزا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

"الأرتيست" من بطولة عدد من الفنانين منهم: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

والمسرحية ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر، ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس، وقد شارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، أحمد شبل، ومروة حسن، مخرج منفذ ياسر أبو العينين، وخالد مانشي، تأليف وإخراج محمد زكي.



