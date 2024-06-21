بعد الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا لتوبيخه

قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، باستدعاء سفير أرمينيا في تل أبيب اعتراضًا على اعتراف بلاده رسميًا بالدولة الفلسطينية وذلك بعد ساعات على إعلان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، أنها استدعت السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده بفلسطين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في وقت سابق من اليوم، اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين.

وكتبت في بيانها: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وأضافت: "لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين. نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

واختتمت الخارجية الأرمنية بيانها: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين"

